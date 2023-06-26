В Україні розширюють мережу військово-лікарських комісій

У суботу, 24 червня, Уряд затвердив план заходів з оптимізації процесів військово-лікарської експертизи на 2023 рік. Буде розширена мережа військово-лікарських комісій (ВЛК), впроваджені цифрові інструменти та обладнані приміщення до вимог людей з обмеженими можливостями.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Зазначається, що затверджений план має на меті забезпечити військовослужбовців належним та швидким сервісом проходження ВЛК та зменшити навантаження на заклади охорони здоров’я в системі Міноборони, інших складових сил оборони та комунальних закладах охорони здоров’я.

Відтепер запрацює автоматизація перебігу проходження ВЛК, з’явиться інтеграція медичних процесів між військовими та цивільними компонентами.

Серед інших завдань плану — викорінення надмірної бюрократії та забезпечення військовослужбовців соціальними гарантіями.

"Цим рішенням ми впроваджуємо ефективні процеси, які здатні забезпечити якісне проходження ВЛК в умовах воєнного стану. Буде розширена мережа ВЛК, впроваджені цифрові інструменти, обладнані приміщення до вимог людей з обмеженими можливостями. Будуть проведені інформаційні кампанії, щоби кожен військовослужбовець чітко знав свої права під час проходження ВЛК, лікування чи реабілітації", — повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

Раніше у Міноборони повідомляли, що в Україні планують поступовозробити швидшим та зручнішим процес проходження військово-лікарської комісії. Зокрема, удосконалення процедури передбачає збільшення мережі ВЛК за рахунок їх додаткового розгортання у цивільних закладах охорони здоров’я та впровадження е-черги запису на ВЛК.

Також Міністерство оборони продовжує тестування електронної черги для запису на військово-лікарську комісію у військових госпіталях в Україні. Наразі електронний запис на ВЛК вже функціонує у 90% військових госпіталів.