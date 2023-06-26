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В Україні розширюють мережу військово-лікарських комісій
У суботу, 24 червня, Уряд затвердив план заходів з оптимізації процесів військово-лікарської експертизи на 2023 рік. Буде розширена мережа військово-лікарських комісій (ВЛК), впроваджені цифрові інструменти та обладнані приміщення до вимог людей з обмеженими можливостями.
Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.
Зазначається, що затверджений план має на меті забезпечити військовослужбовців належним та швидким сервісом проходження ВЛК та зменшити навантаження на заклади охорони здоров’я в системі Міноборони, інших складових сил оборони та комунальних закладах охорони здоров’я.
Відтепер запрацює автоматизація перебігу проходження ВЛК, з’явиться інтеграція медичних процесів між військовими та цивільними компонентами.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Серед інших завдань плану — викорінення надмірної бюрократії та забезпечення військовослужбовців соціальними гарантіями.
"Цим рішенням ми впроваджуємо ефективні процеси, які здатні забезпечити якісне проходження ВЛК в умовах воєнного стану. Буде розширена мережа ВЛК, впроваджені цифрові інструменти, обладнані приміщення до вимог людей з обмеженими можливостями. Будуть проведені інформаційні кампанії, щоби кожен військовослужбовець чітко знав свої права під час проходження ВЛК, лікування чи реабілітації", — повідомив міністр оборони Олексій Резніков.
Раніше у Міноборони повідомляли, що в Україні планують поступовозробити швидшим та зручнішим процес проходження військово-лікарської комісії. Зокрема, удосконалення процедури передбачає збільшення мережі ВЛК за рахунок їх додаткового розгортання у цивільних закладах охорони здоров’я та впровадження е-черги запису на ВЛК.
Також Міністерство оборони продовжує тестування електронної черги для запису на військово-лікарську комісію у військових госпіталях в Україні. Наразі електронний запис на ВЛК вже функціонує у 90% військових госпіталів.