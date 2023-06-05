У Міноборони розповіли, скільки госпіталів вже перейшли на електронний запис на військово-лікарську комісію

Міністерство оборони продовжує тестування електронної черги для запису на військово-лікарську комісію у військових госпіталях в Україні. Станом на кінець травня, електронний запис на ВЛК вже функціонує у 90% військових госпіталів.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона наголосила, що розгортання електронної черги в військових госпіталях - це комплексний процес, який вимагає адміністративних та технічних ресурсів з боку госпіталя та військової частини.

"Необхідно провести відповідне тренування посадових осіб, забезпечити необхідною технікою та доступом до Інтернету, а також мати необхідні дозволи і погодження, оскільки мова йде про особисті дані військовослужбовців", - зазначила заступниця міністра.

Маляр додала, що у двох госпіталях наразі ще триває встановлення адміністративного ресурсу та необхідної технічної інфраструктури для ефективної роботи електронної черги. В інших госпіталях проводиться відпрацювання механізмів і сценаріїв запису та проходження ВЛК.

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр повідомляла, що в Україні планують поступово зробити швидшим та зручнішим процес проходження військово-лікарської комісії. Зокрема, удосконалення процедури передбачає збільшення мережі ВЛК за рахунок їх додаткового розгортання у цивільних закладах охорони здоров’я та впровадження е-черги запису на ВЛК.