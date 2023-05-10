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Категорія
Суспільство
Дата публікації

В Міноборони анонсували покращення процесу проходження військово-лікарської комісії: що зміниться

Українські військові. Фото:
Українські військові. Фото:

В Україні планують поступово зробити швидшим та зручнішим процес проходження військово-лікарської комісії.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, удосконалення процедури проходження військово-лікарської комісії передбачає:

  • збільшення мережі ВЛК за рахунок їх додаткового розгортання у цивільних закладах охорони здоров’я;
  • окреме фінансування оплати послуг медичних працівників, яких залучено до проведення медоглядів з метою оцінки ступеня придатності до військової служби;
  • впровадження е-черги запису на ВЛК, електронний документообіг між військовими частинами, ТЦК СП та закладами охорони здоров’я;
  • залучення закладів охорони здоров’я із системи Міноборони до роботи з ЕСОЗ. Заклади охорони здоров’я із системи Міноборони матимуть доступ до анамнезу людини, зокрема в електронній медичній картці;
  • запровадження сучасних підходів до обслуговування під час проходження ВЛК (доступний і зручний сервіс);
  • створення інформаційної підтримки (гаряча лінія) та впровадження інформаційних продуктів, які допоможуть військовослужбовцям отримати  допомогу.

Маляр зазначила, що зміни будуть поступовими. Процес передбачає внесення змін до низки нормативно-правових актів, технічних розробок і тестувань ресурсів.

Нагадаємо, у Міноборони анонсували призначення поранених бійців на інші посади у ЗСУ. За словами Ганни Маляр, вакансій в ЗСУ на сьогодні в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз чекають на призначення.

Автор:
Ніна Комащенко