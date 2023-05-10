В Минобороны анонсировали улучшение процесса прохождения военно-врачебной комиссии: что изменится

В Украине планируют постепенно сделать более быстрым и удобным процесс прохождения военно-врачебной комиссии.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, усовершенствование процедуры прохождения военно-врачебной комиссии предусматривает :

увеличение сети ВВК за счет их дополнительного развертывания в гражданских учреждениях здравоохранения;

отдельное финансирование оплаты услуг медицинских работников, привлеченных к проведению медосмотров с целью оценки степени пригодности к военной службе;

внедрение е-очереди записи на ВВК, электронный документооборот между воинскими частями, ТЦК СП и учреждениями здравоохранения;

привлечение учреждений здравоохранения из системы Минобороны для работы с электронной системой здравоохранения. Учреждения здравоохранения из системы Минобороны будут иметь доступ к анамнезу человека, в частности в электронной медицинской карточке;

внедрение современных подходов к обслуживанию при прохождении ВВК (доступный и удобный сервис);

создание информационной поддержки (горячая линия) и внедрение информационных продуктов, которые помогут военнослужащим получить помощь.

Маляр отметила, что изменения будут внедряться постепенно. Процесс предполагает внесение изменений в ряд нормативно-правовых актов, технических разработок и тестирований ресурсов.

Напомним, в Минобороны анонсировали назначение раненых бойцов на другие должности в ВСУ. По словам Анны Маляр, вакансий в ВСУ сегодня в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас ждут назначения.