В Минобороны анонсировали назначение раненых бойцов на другие должности в ВСУ

Раненые украинские военные, которые не могут выполнять боевые задания и выведены в распоряжение командиров, будут назначаться на другие должности.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Задача номер один – воевать. Кроме того, появились новые вызовы и проблемы – решения для которых ищут прямо сейчас, потому что раньше такого опыта не было", - отметила она.

В частности, по ее словам, непростой задачей для боевых командиров стала стандартная процедура – назначить раненого после лечения на должность, которую он может занимать.

Маляр подчеркнула, что вакансий в ВСУ сегодня в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас ждут назначения.

"Проблема известна и с ней уже отработала рабочая группа Минобороны и Вооруженных Сил Украины. Есть конкретные решения, которые будут реализованы", – заверила замминистра.

В частности, по ее данным, готовится соответствующее распоряжение Главнокомандующего ВСУ, которое должно решить вопрос тех, кто сейчас ждет назначения, а также готовятся изменения системного характера к приказу 402 Минобороны ( о военно-врачебной экспертизе в ВСУ) и в законодательство.

Напомним, ранее Министр обороны Алексей Резников заявлял, что президент рекомендовал отправлять военкомов на линию фронта.