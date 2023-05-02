У Міноборони анонсували призначення поранених бійців на інші посади у ЗСУ

Поранених українських військових, які не можуть виконувати бойові завдання і виведені в розпорядження командирів, будуть призначати на інші посади.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

"Задача номер один – воювати. Крім того з’явились нові виклики і проблеми – рішення для яких шукають прямо зараз, бо раніше такого досвіду не було", - зазначила вона.

Зокрема, за її словами, непростим завданням для бойових командирів стала стандартна процедура – призначити пораненого після лікування на посаду, яку він може обіймати.

Маляр наголосила, що вакансій в ЗСУ на сьогодні в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз чекають на призначення.

"Проблема відома і з нею вже відпрацювала робоча група Міноборони та Збройних Сил України. Є конкретні рішення, які будуть реалізовані", - запевнила заступниця міністра.

Зокрема, за її даними, готується відповідне розпорядження Головнокомандувача ЗСУ, яке повинно вирішити питання тих, хто зараз чекає на призначення, а також готуються зміни системного характеру до наказу 402 Міноборони (про військово-лікарську експертизу в ЗСУ) та до законодавства.

Нагадаємо, раніше Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що президент рекомендував відправляти воєнкомів на лінію фронту.