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У Міноборони анонсували призначення поранених бійців на інші посади у ЗСУ
Поранених українських військових, які не можуть виконувати бойові завдання і виведені в розпорядження командирів, будуть призначати на інші посади.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
"Задача номер один – воювати. Крім того з’явились нові виклики і проблеми – рішення для яких шукають прямо зараз, бо раніше такого досвіду не було", - зазначила вона.
Зокрема, за її словами, непростим завданням для бойових командирів стала стандартна процедура – призначити пораненого після лікування на посаду, яку він може обіймати.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Маляр наголосила, що вакансій в ЗСУ на сьогодні в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз чекають на призначення.
"Проблема відома і з нею вже відпрацювала робоча група Міноборони та Збройних Сил України. Є конкретні рішення, які будуть реалізовані", - запевнила заступниця міністра.
Зокрема, за її даними, готується відповідне розпорядження Головнокомандувача ЗСУ, яке повинно вирішити питання тих, хто зараз чекає на призначення, а також готуються зміни системного характеру до наказу 402 Міноборони (про військово-лікарську експертизу в ЗСУ) та до законодавства.
Нагадаємо, раніше Міністр оборони Олексій Резніков заявляв, що президент рекомендував відправляти воєнкомів на лінію фронту.