На сайте Минобороны появился раздел с алгоритмом действий для раненых

На официальном сайте министерства обороны заработал раздел, который касается пути раненого. Об этом сообщила заместитель главы ведомства Анна Маляр.

Чтобы найти нужный раздел для помощи раненым военным, нужно на сайте Минобороны нажать на "военнослужащим". Таким образом пользователи попадут на новую страницу "Турбота".

Инициатива стремится помочь украинцам получить ответы на вопросы, касающиеся лечения в медицинских учреждениях, прохождения военно-врачебной комиссии и как вести себя после ранения.

В частности, с интернет-ресурса можно скачать справочник "Помощь после ранения" .

"Для максимального комфорта сайт содержит образцы рапортов и пошаговые инструкции получения выплат, протезирования, получения статуса УБД, удостоверения личности с инвалидностью", - сообщила Анна Маляр.

Напомним, в Минобороны анонсировали назначение раненых бойцов на другие должности в ВСУ. По словам Анны Маляр, вакансий в ВСУ сегодня в десятки раз больше, чем раненых, которые сейчас ждут назначения.

В апреле Кабмин упростил направление раненых военных за границу, разрешив учреждениям здравоохранения самостоятельно направлять защитников, пострадавших в связи с военной агрессией РФ, на лечение за пределами Украины.