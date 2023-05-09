На сайті Міноборони з’явився розділ з алгоритмом дій для поранених

На офіційному сайті міністерства оборони запрацював розділ щодо шляху пораненого. Про це повідомила заступниця очільника відомства Ганна Маляр.

Щоб знайти потрібний розділ для допомоги пораненим військовим, потрібно на сайті Міноборони натиснути на “військовослужбовцям”. Таким чином користувачі потраплять на новостворену сторінку “Турбота”.

Ініціатива має на меті допомогти українцям отримати відповіді на запитання, які стосуються лікування в медичних закладах, проходження військово-лікарської комісії та як поводитися після поранення.

Зокрема, з інтернет-ресурсу можна завантажити довідник “Допомога після поранення”.

“Для максимального комфорту сайт містить зразки рапортів та покрокові інструкції отримання виплат, протезування, отримання статусу УБД, посвідчення особи з інвалідністю тощо”, - повідомила Ганна Маляр.

Нагадаємо, у Міноборони анонсували призначення поранених бійців на інші посади у ЗСУ. За словами Ганни Маляр, вакансій в ЗСУ на сьогодні в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз чекають на призначення.

У квітні Кабмін спростив направлення поранених військових за кордон, дозволивши закладам охорони здоровʼя самостійно спрямовувати захисників, постраждалих у звʼязку з військовою агресією РФ, на лікування за межами України.