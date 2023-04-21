Кабмін спростив направлення поранених військових на лікування за кордон

Кабінет міністрів дозволив закладам охорони здоровʼя самостійно визначати необхідність направлення захисників України, постраждалих у звʼязку з військовою агресією РФ, на лікування за кордон.

Як повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, лікарні самостійно зможуть формувати відповідний пакет документів до державного органу, що входить до складу сектору безпеки і оборони, без необхідності проведення консиліуму військово-медичного закладу.

Пришвидшення і оптимізацію процедури також буде забезпечено шляхом спрощення підготовки висновку про необхідність направлення поранених військових на лікування за кордон.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, це суттєвий крок, аби захисники України могли в максимально стислі терміни отримати необхідне лікування чи реабілітацію за кордоном, без зайвих бюрократичних процедур.

"Одним із пріоритетів уряду є реформа медико-соціальних експертних комісій та військово-лікарських комісій. Сьогодні приймаємо постанову про спрощення виїзду наших поранених бійців на лікування за кордон. Тепер таке направлення вони зможуть отримати в тому медзакладі, де проходять лікування чи реабілітацію. Без затягування, без черг, без бюрократії", - вказав він.

Нагадаємо також, що Міністерство цифрової трансформації ще наприкінці січня заявило, що планує діджиталізувати процеси військово-лікарської комісії, аби мінімізувати відповідну бюрократію. В лютому Шмигаль повідомив, що першою такою послугою має стати отримання з військової частини довідки про обставини поранення.

В березні в уряді заявили, що в квітні має бути запущено пілотний проєкт із розгортання системи електронного документообігу у військових частинах, територіальних центрах комплектування та інших дотичних структурах.