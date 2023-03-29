В Україні запустили "правовий навігатор" для поранених військових

Громадська організація "Принцип", якою керують український адвоката Масі Найєм і правозахисниця Любов Галан, запустили суспільний продукт — "правовий навігатор" для військових, які отримали поранення.

Про це Найєм повідомив на своїй сторінці у Facebook, а також пресслужба організації.

Як розповіла команда розробників, за допомогою платформи поранений військовий зможе дізнатися про свої права та можливості, необхідні документи та загалом про особливості системи, з якою він буде працювати. Зокрема, поранений захисник зможе дізнатися, навіщо потрібна довідка про обставини травми і як скласти рапорт про її отримання.

Навігатор роз'яснить користувачеві нюанси з документами, які знадобляться на різних етапах: евакуація та транспортування; лікування та виписка; проходження військово-лікарської комісії тощо. Окремо можна ознайомитися з інформацією щодо лікуванню за кордоном і встановленню групи інвалідності.

В навігаторі також збирають відповіді на найпоширеніші запитання. Зокрема, користувачам доступна інформація про те, як дізнатися, що робити, якщо військова частина саботує надання довідки про обставини поранення, або якщо не погоджуєтеся з висновком ВЛК.

Нагадаємо, що уряд запланував на квітень 2023 року запуск пілотного проєкту із розгортання системи електронного документообігу у військових частинах, територіальних центрах комплектування та інших дотичних структурах. Компетентні відомства визначили план дій щодо реформування військово-лікарських комісій (ВЛК).