У клініці "Добробут" в Києві безкоштовно оперуватимуть бійців з тяжкими переломами: деталі програми

Мережа клінік "Добробут" запускає безоплатну програму операцій для бійців, що зазнали тяжких переломів. Як зазначається у повідомленні компанії, операції проводитимуть досвідчені хірурги, із застосуванням сучасної методики для відновлення уражених кісток — металоостеосинтезу.

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"Нашим захисникам важко не лише на полі бою. Тяжкі мінно-вибухові травми, складні уламкові поранення можуть перетворити життя на справжнє пекло, якщо не розпочати потрібне лікування вчасно. З кожним днем такого лікування потребують все більше військовослужбовців", - вказують у "Добробуті".

Нова програма підтримки українських військових стартувала 15 лютого й триватиме до 20 червня. Операції проводитимуться у лікувально-діагностичному центрі "Добробут" на вулиці Сім’ї Ідзиковських, 3 в Києві. Лікарі виконуватимуть чотири безоплатні операції на місяць.

До набору для металоостеосинтезу входять титанові пластини, стрижні та спиці: хірурги закріплюють їх на кісткових уламках і таким чином відновлюють єдність кісток. Схему фіксації за допомогою імплантів МОС фахівці підбирають для кожного пацієнта індивідуально.

МОС дозволяє пацієнту максимально відновитися після складних осколкових пошкоджень та переломів, сприяє загоєнню ран та стимулює зрощування кісток. В "Добробуті" вказують, що його лікарі мають великий досвід успішного застосування цієї методики: лише у 2022 році виконано майже 200 таких операцій.

Роботу медиків та перебування пацієнтів у стаціонарі в рамках нової програми забезпечує благодійний фонд Direct Relief, титанові набори для металоостеосинтезу безоплатно надають компанії Travmamed та Implants.ua, а медикаменти та лабораторні дослідження для пацієнтів покриває благодійний фонд Dobrobut Foundation.

Програма розрахована на військовослужбовців, що мобілізовані до лав Збройних сил України та отримали поранення внаслідок бойових дій. Усі заявки на участь розглядає спеціальна медична комісія. Бажаючих отримати допомогу в рамках програми закликають звертатися до контакт-центру "Добробуту" за телефонами 044-4952888, 050-4952888 та 097-4952888.

Нагадаємо також, що з 21 грудня і теж до 20 червня в "Добробуті" діє програма безкоштовної хірургічної допомоги для поранених, зокрема цивільних громадян, внаслідок військових дій. Крім того, до 20 березня там можна отримати безоплатну допомогу за напрямами ендоваскулярна та судинна хірургія.