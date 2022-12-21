У "Добробуті" українці зможуть отримати безоплатну хірургічну допомогу та стаціонарне лікування

Від 21 грудня 2022 року до 20 червня 2023 року у лікувально-діагностичному центрі “Добробут” у Києві на вул. Сім’ї Ідзиковських, 3, за підтримки міжнародного фонду Direct Relief українці зможуть отримати якісну безоплатну хірургічну допомогу та стаціонарне лікування.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомила пресслужба "Добробуту"

Зазначається, що програма діятиме для українців, що опинилися у скрутному становищі через війну.

Хірургічну допомогу зможуть отримати військовослужбовці й цивільні громадяни з пораненнями і травмами внаслідок військових дій, та діти – за напрямом невідкладна хірургія та з вродженими вадами розвитку. Для дітей також діятиме програма безоплатної допомоги у відділенні інтенсивної терапії (реанімації).

Від 21 грудня до 20 березня безоплатну допомогу також можна отримати за напрямами ендоваскулярна та судинна хірургія (коронарографія, кардіостентування, ангіологія).

Кількість місць у програмі безоплатної хірургічної та стаціонарної допомоги обмежена.

Щоб отримати допомогу, потрібно залишити заявку, зателефонувавши до контакт-центру “Добробуту” за номерами (097) 495 2 888, (050) 4952888, (044) 495 2 888. Заявки розглядає спеціальна медична комісія.

У межах співпраці з фондом Direct Relief безоплатну медичну допомогу у лікувально-діагностичному центрі “Добробут” з квітня по грудень 2022 року отримали понад 1762 пацієнти. З них 762 отримали лікування в стаціонарі, 566 – хірургічну допомогу.

“Як одна з найбільших приватних медичних мереж в Україні “Добробут” від перших днів повномасштабної війни докладає максимальних зусиль, аби якомога більша кількість українців, що постраждали від війни, могли отримати якісну медичну допомогу. Війна триває і забирає здоров’я у наших захисників та захисниць, мирного населення та дітей, тож ми залучили підтримку міжнародного благодійного фонду Direct Relief International, аби мати змогу допомагати людям безоплатно. Ми раді, що нова програма хірургічної та стаціонарної допомоги діятиме протягом наступних півроку”, – зазначає операційний директор лікувально-діагностичного центру “Добробут” Лідія Подкопаєва.

Нагадаємо, в Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку, яка передбачає проведення 15 000 операцій на кінцівках завдяки зібраному першому медичному мільярду.