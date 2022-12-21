В "Добробуте" украинцы смогут получить бесплатную хирургическую помощь и стационарное лечение

С 21 декабря 2022 года по 20 июня 2023 года в лечебно-диагностическом центре "Добробут" в Киеве на ул. Семьи Идзиковских, 3, при поддержке международного фонда Direct Relief украинцы смогут получить качественную безвозмездную хирургическую помощь и стационарное лечение.

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Об этом сообщила прессслужба "Добробута".

Отмечается, что программа будет действовать для украинцев, оказавшихся в затруднительном положении из-за войны.

Хирургическую помощь смогут получить военнослужащие и граждане с ранениями и травмами в результате военных действий и дети – по направлению неотложная хирургия и с врожденными пороками развития. Для детей будет действовать программа безвозмездной помощи в отделении интенсивной терапии (реанимации).

С 21 декабря по 20 марта безвозмездную помощь также можно получить по направлениям эндоваскулярная и сосудистая хирургия (коронарография, кардиостентирование, ангиология).

Количество мест в программе бесплатной хирургической и стационарной помощи ограничено.

Чтобы получить помощь, нужно оставить заявку, позвонив в контакт-центр "Добробут" по номерам (097) 495 2 888, (050) 4952888, (044) 495 2 888. Заявки рассматривает специальная медицинская комиссия.

В рамках сотрудничества с фондом Direct Relief безвозмездную медицинскую помощь в лечебно-диагностическом центре "Добробут" с апреля по декабрь 2022 года получили более 1762 пациентов. Из них 762 получили лечение в стационаре, 566 – хирургическую помощь.

"Как одна из крупнейших частных медицинских сетей в Украине "Добробут" с первых дней полномасштабной войны прилагает максимальные усилия, чтобы как можно большее количество пострадавших от войны украинцев могли получить качественную медицинскую помощь. Война продолжается и забирает здоровье у наших защитников и защитниц, мирного населения и детей, поэтому мы привлекли поддержку международного благотворительного фонда Direct Relief International, чтобы помочь людям безвозмездно. Мы рады, что новая программа хирургической и стационарной помощи будет действовать в течение следующих полугода", – отмечает операционный директор лечебно диагностического центра "Добробут" Лидия Подкопаева.

Напомним, в Украине стартовалаНациональная программа #Спаси Концовку, которая предусматривает проведение 15 000 операций на конечностях благодаря собранному первому медицинскому миллиарду.