Катастрофы на фармрынке в Украине не произошло, и нет убедительных свидетельств того, что она вообще произойдет.

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Об этом пишет РБК-Украина, анализируя изменения на рынке, связанные с принятыми в мае поправками к закону «О лекарственных средствах». В соответствии с ними Украина может лишить регистрационного удостоверения препараты, происходящие из России и Беларуси, даже если они были произведены там компаниями из других стран.

«Конечно, рынок будет постепенно меняться. Но говорить об отсутствии лекарства для пациентов сейчас или в ближайшем будущем нет оснований», - говорится в публикации.

Издание объясняет: согласно обновленному закону каждый запрещенный препарат должен быть представлен в Украине как минимум двумя аналогами. Также запрет вводится не навсегда, а только на период действия военного положения.

Первое решение о прекращении действия регистрационных удостоверений на лекарства было принято по 35 препаратам венгерской компании «Гедеон Рихтер». Эта компания продолжает производить лекарства на территории России и таким образом из-за уплаты налогов в российский бюджет косвенно финансирует войну против Украины.

Авторы статьи также обращают внимание, что после принятия закона ряд деятелей в Украине возмущаются тем, что украинские производители пытаются вытеснить с рынка иностранных.

«Подозревают украинские компании в том, что они являются бенефициарами «изгнания» с рынка иностранной продукции, но никто не сделал две важные вещи, подтверждающие это: не предоставили убедительных данных о том, как именно изменится структура рынка; не предоставили доказательств того, что такое уже происходит, потому что закон действует с мая этого года», - отмечается в публикации.

По некоторым данным, общая доля иностранных лекарств может упасть максимум на 6%. Но из этого нельзя заключить, что ровно на столько же вырастет доля украинского производителя.

Издание отмечает: дух и буква закона о запрете производимых в РФ лекарств заключается в том, чтобы побуждать мировые компании уйти с рынка России.