Обмеження ліків з РФ змінить ринок в Україні, але не нашкодить пацієнтам – ЗМІ

Катастрофи на фармринку в Україні не сталося, і не існує переконливих свідчень того, що вона взагалі станеться.

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Про це пише РБК-Україна, аналізуючи зміни на ринку, пов’язані із прийнятими у травні поправками до закону «Про лікарські засоби». Відповідно до них, Україна може позбавити реєстраційного посвідчення препарати, які походять з Росії та Білорусі, навіть якщо вони були вироблені там компаніями з інших країн.

«Звісно, ринок буде поступово змінюватись. Але казати про відсутність ліків для пацієнтів зараз або у найближчому майбутньому немає підстав», - йдеться у публікації.

Видання пояснює: згідно з оновленим законом, кожен заборонений препарат має бути представлений в Україні як мінімум двома аналогами. Також заборона обігу вводиться не назавжди, а лише на період дії воєнного стану.

Перше рішення щодо припинення дії реєстраційних посвідчень на ліки було ухвалене щодо 35 препаратів угорської компанії «Гедеон Ріхтер». Ця компанія продовжує виробляти ліки на території Росії і таким чином через сплату податків до російського бюджету опосередковано фінансує війну проти України.

Автори статті також звертають увагу на те, що після прийняття закону низка діячів в Україні обурюються тим, що українські виробники намагаються витіснити з ринку іноземних.

«Підозрюють українські компанії у тому, що вони є бенефіціарами «вигнання» з ринку іноземної продукції, але ніхто не зробив дві важливі речі, які б це підтверджували: не надали переконливих даних про те, як саме зміниться структура ринку; не надали доказів того, що таке вже відбувається, бо закон діє аж з травня цього року», - зазначається у публікації.

За деякими даними, загальна частка іноземних ліків може впасти максимум на 6%. Але з цього не можна зробити висновок, що рівно настільки ж виросте частка українського виробника.

Видання наголошує: дух та буква закону про заборону ліків, що виробляються в РФ, полягає у тому, аби спонукати світові компанії піти з ринку Росії.