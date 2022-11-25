В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку

Програма передбачає проведення 15 000 операцій на кінцівках завдяки зібраному першому медичному мільярду.

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Про це повідомляє пресслужба Міжнародного благодійного фонду "Здоров'я українського народу".

Зазначається, що через війну Україну може чекати десятки тисяч людей з інвалідністю, серед яких як цивільні, так і військові. При якісному лікуванні, до 65% поранених можуть повернутися в стрій, а при професійній реабілітації – більшість вилікуваних зможуть повернутись до більш повноцінного життя у суспільстві.

З місією зупинити інвалідизацію українців, що пов’язана з травмами кінцівок, отриманих внаслідок війни, Міжнародний благодійний фонд "Здоров'я українського народу" за підтримки Інституту травматології та ортопедії НАМН України, Української асоціації ортопедів-травматологів та Кафедри ортопедії та травматології НУОЗ України ім. П.Л. Шупика оголошують про запуск Національної програми #ВрятуйКінцівку.

Ціллю програми є забезпечення українських лікарень всім необхідним для проведення 15000 операцій на кінцівках завдяки фандрейзинговій кампанії по збору першого медичного мільярда.

"Сьогодні вся країна донатить на дрони. Але кожного дня з фронту та атакованих міст до лікарень поступають сотні поранених. Понад 70% травм – це травми кінцівок! Якщо не врятувати руки й ноги наших бійців та цивільних зараз, держава та суспільство отримає десятки тисяч людей з інвалідністю. Середня вартість лікування кінцівки, за умови її збереження, становить в межах 60 000 - 70 000 грн. Ми закликаємо всіх українців взяти участь у зборі першого медичного мільярда. Це допоможе провести 15 тисяч операцій пораненим, допоможе зберегти їх кінцівки та повернути до життя", - розповідає Сергій Сошинський – ініціатор програми #ВрятуйКінцівку, президент МБФ "Здоров’я українського народу".

Підтримати програму можна за посиланням.

Для реалізації програми вже сформована Експертна рада, куди увійшли понад 60 найкращих лікарів-ортопедів та реабілітологів України, які працюють у більшості регіонів.

Також почалось створення реєстру медпрацівників та закладів охорони здоровʼя (обласні, міські, районні та інші лікарні), що опікуються травмами кінцівок та реабілітацією.

Кожен складний випадок травми, що буде зареєстрований в межах програми #ВрятуйКінцівку, буде винесено на розгляд експертів програми, найважчі – на національні консиліуми, за результатами яких буде призначене лікування та конкретний медзаклад, який візьметься його оперувати. Найскладніші операції будуть проводитись на базі Інституту травматології та ортопедії НАМН України.

ДОВІДКА:

Міжнародний благодійний фонд "Здоров'я українського народу" заснований у 2009 році та впроваджує лідерські та інноваційні програми для покращення якості, доступності та безпечності медичних послуг.

Місія фонду: збереження і зміцнення здоров'я українського народу шляхом реалізації соціальних програм, які спрямовані на підвищення соціального статусу медичного працівника, покращення рівня медичного обслуговування та поширення знань серед населення про надання медичних послуг.