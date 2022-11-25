В Украине стартовала Национальная программа #Спаси Концовку

Программа предусматривает проведение 15 000 операций на конечностях благодаря собранному первому медицинскому миллиарду.

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Об этом сообщает пресс-служба Международного благотворительного фонда "Здоровье украинского народа".

Отмечается, что из-за войны в Украине может быть десятки тысяч людей с инвалидностью, среди которых как гражданские, так и военные. При качественном лечении до 65% раненых могут вернуться в строй, а при профессиональной реабилитации – большинство излеченных смогут вернуться к более полноценной жизни в обществе.

С миссией остановить инвалидизацию украинцев, связанную с травмами конечностей, полученных в результате войны, Международный благотворительный фонд "Здоровье украинского народа" при поддержке Института травматологии и ортопедии НАН Украины, Украинской ассоциации ортопедов-травматологов и Кафедры ортопедии и травматологии НУ. П.Л. Шупика объявляют о запуске Национальной программы #Спаси Концовку .

Целью программы является обеспечение украинских больниц всем необходимым для проведения 15000 операций на конечностях благодаря фандрейзинговой кампании по сбору первого медицинского миллиарда.

"Сегодня с фронта и атакованных городов в больницы поступают сотни раненых. Более 70% травм – это травмы конечностей! с инвалидностью Средняя стоимость лечения конечности, при условии ее сохранения, составляет в пределах 60 000 - 70 000 грн. Мы призываем всех украинцев принять участие в сборе первого медицинского миллиарда. Это поможет провести 15 тысяч операций раненым, поможет сохранить их конечности и вернуть к жизни", - рассказывает Сергей Сошинский , инициатор программы #Спаси Концовку, президент МБФ "Здоровье украинского народа".

Поддержать инициативу можно по ссылке.

Для реализации программы уже сформирован Экспертный совет, в который вошли более 60 лучших врачей-ортопедов и реабилитологов Украины, работающих в большинстве регионов.

Также началось создание реестра медработников и учреждений здравоохранения (областные, городские, районные и другие больницы), которые заботятся о травмах конечностей и реабилитации.

Каждый сложный случай травмы, который будет зарегистрирован в рамках программы #Спаси Концовку, будет вынесен на рассмотрение экспертов программы, самые тяжелые – на национальные консилиумы, по результатам которых будет назначено лечение и конкретное медучреждение, которое возьмется его оперировать. Самые сложные операции будут проводиться на базе Института травматологии и ортопедии НАМН Украины.

СПРАВКА:

Международный благотворительный фонд " Здоровье украинского народа" основан в 2009 году и внедряет лидерские и инновационные программы для улучшения качества, доступности и безопасности медицинских услуг.

Миссия фонда: сохранение и укрепление здоровья украинского народа путем реализации социальных программ, направленных на повышение социального статуса медицинского работника, улучшение уровня медицинского обслуживания и распространение знаний среди населения о предоставлении медицинских услуг.