В клинике "Добробут" в Киеве будут бесплатно оперировать бойцов с тяжелыми переломами: детали программы

Сеть клиник "Добробут" запускает бесплатную программу операций для бойцов, получивших тяжелые переломы. Как отмечается в сообщении компании, операции будут проводить опытные хирурги с применением современной методики восстановления пораженных костей — металлоостеосинтеза.

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"Нашим защитникам тяжело не только на поле боя. Тяжелые минно-взрывные травмы, сложные обломочные ранения могут превратить жизнь в настоящий ад, если не начать нужное лечение вовремя. С каждым днем в таком лечении нуждается все больше военнослужащих", - указывают в "Добробуте".

Новая программа поддержки украинских военных стартовала 15 февраля и продлится до 20 июня. Операции будут проводиться в лечебно-диагностическом центре "Добробут" на улице Семьи Идзиковских, 3 в Киеве. Врачи будут выполнять четыре бесплатных операции в месяц.

В набор для металлоостеосинтеза входят титановые пластины, стержни и спицы: хирурги закрепляют их на костных осколках и таким образом восстанавливают единство костей. Схему фиксации с помощью имплантов МОС специалисты подбирают для каждого пациента индивидуально.

МОС позволяет пациенту максимально восстановиться после сложных осколочных повреждений и переломов, способствует заживлению ран и стимулирует сращивание костей. В "Добробуте" указывают, что у его врачей большой опыт успешного применения этой методики: только в 2022 году выполнено почти 200 таких операций.

Работу медиков и пребывание пациентов в стационаре в рамках новой программы обеспечивает благотворительный фонд Direct Relief, титановые наборы для металлоостеосинтеза бесплатно предоставляют компании Travmamed и Implants.ua, а медикаменты и лабораторные исследования для пациентов покрывает благотворительный фонд Dobrobut Foundation.

Программа рассчитана на военнослужащих, мобилизованных в ряды Вооруженных сил Украины и получивших ранения в результате боевых действий. Все заявки на участие рассматривает специальная медицинская комиссия. Желающих получить помощь в рамках программы призывают обращаться в контакт-центр "Добробут" по телефонам 044-4952888, 050-4952888 и 097-4952888.

Напомним также, что с 21 декабря и тоже до 20 июня в "Добробуте" действует программа бесплатной хирургической помощи для раненых в результате военных действий, в том числе гражданских лиц. Кроме того, до 20 марта там можно получить бесплатную помощь по направлениям эндоваскулярная и сосудистая хирургия.