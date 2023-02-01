Мережа клінік "Добробут" отримала фінансування від американської DFC: гроші підуть на новий реабілітаційний центр

Мережа клінік "Добробут" отримала фінансову підтримку американської Корпорації міжнародного фінансування (DFC), завдяки якій має намір побудувати сучасний реабілітаційний центр. Про це йдеться у повідомленні медкомпанії, що стала першою такою в Україні.

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"Американський уряд розуміє важливість розвитку приватної медицини як невід'ємної частини відновлення України. Ми пишаємось, що "Добробут" став одним з перших представників галузі, що отримав фінансування DFC, і вдячні американським партнерам за довіру", - прокоментував генеральний директор мережі Вадим Шекман.

Він підкреслив, що це рішення сьогодні дуже важливе, оскільки війна, що триває в Україні, забирає життя та здоров’я і у військових, і у мирних мешканців, і допомоги у відновленні здоров’я потребують тисячі людей, кількість яких лиш зростатиме.

Через це, за словами Шекмана, створення сучасного, обладнаного інноваційним устаткуванням реабілітаційного центру є сьогодні однією з найгостріших потреб. Втім, суму та умови отримання коштів у "Добробуті" не розголошують.

Нагадаємо, що сама DFC, як повідомили напередодні в Міністерстві економіки, хоче мобілізувати 250 мільйонів доларів у 2023 році для українських банків задля збільшення обсягів кредитування малого та середнього бізнесу. Загалом же корпорація готова мобілізувати для підтримки економіки України понад 1 мільярд доларів.

DFC є урядовою установою США, що співпрацює з приватним сектором з метою фінансування рішень для найбільш критичних проблем сьогодення, що постають перед країнами, які розвиваються. Вона інвестує кошти в усі сектори, включаючи енергетику, охорону здоров’я, критичну інфраструктуру та технології, а також забезпечує фінансування малого бізнесу задля створення робочих місць.