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Мережа клінік "Добробут" отримала фінансування від американської DFC: гроші підуть на новий реабілітаційний центр
Мережа клінік "Добробут" отримала фінансову підтримку американської Корпорації міжнародного фінансування (DFC), завдяки якій має намір побудувати сучасний реабілітаційний центр. Про це йдеться у повідомленні медкомпанії, що стала першою такою в Україні.
"Американський уряд розуміє важливість розвитку приватної медицини як невід'ємної частини відновлення України. Ми пишаємось, що "Добробут" став одним з перших представників галузі, що отримав фінансування DFC, і вдячні американським партнерам за довіру", - прокоментував генеральний директор мережі Вадим Шекман.
Він підкреслив, що це рішення сьогодні дуже важливе, оскільки війна, що триває в Україні, забирає життя та здоров’я і у військових, і у мирних мешканців, і допомоги у відновленні здоров’я потребують тисячі людей, кількість яких лиш зростатиме.
Через це, за словами Шекмана, створення сучасного, обладнаного інноваційним устаткуванням реабілітаційного центру є сьогодні однією з найгостріших потреб. Втім, суму та умови отримання коштів у "Добробуті" не розголошують.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що сама DFC, як повідомили напередодні в Міністерстві економіки, хоче мобілізувати 250 мільйонів доларів у 2023 році для українських банків задля збільшення обсягів кредитування малого та середнього бізнесу. Загалом же корпорація готова мобілізувати для підтримки економіки України понад 1 мільярд доларів.
DFC є урядовою установою США, що співпрацює з приватним сектором з метою фінансування рішень для найбільш критичних проблем сьогодення, що постають перед країнами, які розвиваються. Вона інвестує кошти в усі сектори, включаючи енергетику, охорону здоров’я, критичну інфраструктуру та технології, а також забезпечує фінансування малого бізнесу задля створення робочих місць.