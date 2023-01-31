Американська DFC хоче виділити $250 мільйонів українським банкам для кредитування бізнесу в 2023 році

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) оголосила про намір мобілізувати 250 мільйонів доларів цього року для українських банків задля збільшення обсягів кредитування малого та середнього бізнесу.

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Про це повідомляє Міністерство економіки за результатами зустрічі очільниці відомства Юлії Свириденко та виконавчого директора DFC Скотта Нейтана.

При цьому зазначено, що загалом Корпорація з фінансування міжнародного розвитку оголосила про готовність мобілізувати понад 1 мільярд доларів для підтримки економіки України.

"Підтримка міжнародних кредиторів у такий непростий час є свідченням того, що наші партнери не мають сумнівів у перемозі України. Наміри DFC можуть стати сигналом для інших кредиторів та інвесторів по всьому світу, які першими долучаться до відбудови України та розбудови економіки вже зараз, не чекаючи закінчення війни", - зазначила Свириденко.

За словами ж Нейтана, корпорація прагне почати інвестування вже зараз, аби допомогти українському бізнесу продовжувати розвиватись попри винятково складні обставини.

"Я переконаний, що кошти DFC дозволять мобілізувати понад 1 мільярд доларів приватного капіталу для підтримки економіки України. DFC націлена на реалізацію високоякісних проектів за найвищими стандартами в найближчі місяці й роки в Україні", - заявив він.

У Мінекономіки підкреслюють, що зазвичай DFC підтримує лише американських інвесторів, які здійснюють інвестиції в різні країни світу, але заради України вона зробила виключення й готова видавати кредити навіть в тому разі, якщо у відповідному українському бізнесі не буде американського інвестора.

Для надання підтримки в України DFC використовуватиме відразу декілька інструментів - крім прямого кредитування, йдеться також про покриття кредитних та воєнних ризиків. Зазначається, що останній продукт наразі є доступним, однак потребує залучення додаткового рефінансування, над яким DFC вже працює.

Окремою ж темою спілкування Свириденко, Нейтана, а також посла США в Україні Бріджит Брінк стало поглиблення співпраці між USAID та Мінекономіки в рамках інвестиційної ініціативи Advantage Ukraine.

"Мінекономіки та DFC взаємодіють щодо підготовки та забезпечення списку інвестпроектів за допомогою Advantage Ukraine. Проектна команда ініціативи, що складається з професійних інвестбанкірів, спеціалістів інвестфондів та "Великої четвірки" і працює за підтримки програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України", здійснюватиме попередній відбір проектів, співпрацюючи із заявниками", - вказала віцепрем'єрка.

Очікується, що для максимально ефективної роботи протягом найближчого часу в Україну приїде група експертів DFC, аби провести інструктаж для команди Advantage Ukraine, що допоможе конкретизувати критерії відбору проектів і зекономить час розгляду заявок.

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку є урядовою установою США, що співпрацює з приватним сектором з метою фінансування рішень для найбільш критичних проблем сьогодення, що постають перед країнами, які розвиваються.

DFC інвестує в усі сектори, включаючи енергетику, охорону здоров’я, критичну інфраструктуру та технології, а також забезпечує фінансування малого бізнесу задля створення робочих місць.