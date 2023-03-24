В Раді пропонують перевести строковиків на контракт або мобілізувати

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект №9140, яким нардепи пропонують дати строковикам можливість вибору: залишатися в нинішніх умовах служби, підписувати контракт, або мати право мобілізуватися до лав ЗСУ.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Автори законопроєкту пропонують передбачати звільнення з строкової служби військовослужбовців, які вислужили встановлений законом строк служби. Таке право можуть надати протягом п'яти днів з дня набрання чинності запропонованим законом (для тих, у кого термін служби вже закінчився) або з дня закінчення строку строкової служби.

В документі сказано, що звільнені зі служби строковики будуть зобов'язані протягом 5 днів прибути до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки для взяття на військовий облік, вирішення питання про призов на військову службу під час мобілізації, на особливий період, прийняття на військову службу за контрактом звільнення в запас або у відставку.

Проблема у тому, що призовники 2020-2021 років продовжують службу надстроково.

"Водночас такі особи не підлягають мобілізації (навіть за власним бажанням), оскільки вже проходять військову службу. Контракт може бути укладений, але добровільно, і багато терміновиків не бажають укладати багаторічний контракт, очікуючи щодо якнайшвидшого закінчення бойових дій. Отже, держава втрачає підготовлених молодих бійців, яких не може задіяти в очікуваному контрнаступі", – йдеться в записці пояснення.

Нагадаємо, що в Україні призов на строкову службу під час воєнного стану не відбувається. Водночас станом на на початок березня мобілізаційний план, який був оголошений з моменту імплементації Верховною Радою указу президента про введення воєнного стану, ще не виконали.