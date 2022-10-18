В Україні скасували призов на строкову службу під час воєнного стану

Верховна Рада України на засіданні 18 жовтня прийняла за основу та в цілому законопроєкт №8109 щодо особливостей призову на строкову військову службу та діяльності призовних комісій, який скасовує призов на строкову службу під час воєнного стану у країні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив у себе у Telegram-каналі член фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Документ підтримали 318 народних обранців.

При цьому законопроєкт передбачає створення призовних комісій для розгляду питань щодо організації медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку.

Згідно з нормами закону, такі комісії займуться організацією і проведенням медичного огляду осіб, які перебувають на військовому обліку призовників та досягли 27-річного віку; взяттям їх на військовий облік військовозобов'язаних або виключення з військового обліку.

Комісії також будуть займатися направленням призовників, які виявили бажання вступити до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, для проходження випробувань та складання вступних іспитів або прийняття рішення про відмову в такому направленні.

Раніше Президент Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу та відклав осінню демобілізацію.

У квітні Зеленський також скасовував призов на військову службу, що мав відбутися навесні 2022 року. Це рішення пов'язне з тим, що в кранїні триває мобілазація. З цієї причини громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років обмежені в праві виїжджати за межі державного кордону.

При цьому нещодавно в ОП повідомили, що українська влада не збирається оголошувати додаткову мобілізацію на тлі мобілізації, що проводиться в Росії.