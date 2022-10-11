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Категорія
Освіта
Дата публікації

У Раді пропонують звільняти від мобілізації вихователів в дитячих садках

мобілізація, вихователь, звільнення
Фото: Depositphotos

Депутати зареєстрували у Верховній раді України законопроект, яким пропонують звільнити від мобілізації педагогічних працівників закладів дошкільної і позашкільної освіти. 

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Документ опубліковано на сайті парламенту.

Згідно з законопроектом про внесення змін до статті 23 Закону України «По мобілізаційну підготовку та мобілізацію», таке право пропонують надавати педагогічним працівникам, які працюють в закладах дошкільної і позашкільної освіти за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки.

Зазначається, що зараз звільняються від мобілізації педагогічні працівники, які працюють в закладах вищої, фахової передвищої, професійної та загальної середньої освіти. Автори законопроекту вважають, що ненадання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації педагогічним працівникам закладів дошкільної і позашкільної освіти є дискримінацією.

"Відповідно до статистичних досліджень, серед педагогічних працівників закладів освіти переважають жінки (близько 90%), чоловіки на цих посадах перебувають у меншості. Тому питання збереження чоловіків на посадах педагогічних працівників у закладах дошкільної та позашкільної освіти сьогодні є актуальним, адже за існуючого нерівного балансу двох статей серед працівників освіти і так важко забезпечити гармонійний розвиток дітей", - йдеться в тексті пояснювальної записки до законопроекту.

Раніше президент Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу та відклав осінню демобілізацію. Це рішення пов'язне з тим, що в кранїні триває мобілазація. З цієї причини громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років обмежені в праві виїжджати за межі державного кордону.

  Джерело фото: depositphotos.com