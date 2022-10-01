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Зеленський скасував осінній призов
Президент Володимир Зеленський скасував осінній призов на строкову військову службу та відклав осінню демобілізацію. Відповідний указ голови держави №678 від 30 вересня опублікував Офіс Президента.
Цим указом Зеленський вніс зміни до указу № 687 від 29 грудня 2021 року про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби та терміни проведення чергових призовів на строкову військову службу у 2022 році.
Так, в жовтні-грудні в Україні не проводитимуть призовну кампанію, а звільнення в запас військовослужбовців відкладено на термін "не раніше оголошення в установленому порядку демобілізації".
Указ Президента України набирає чинності з дня опублікування.Підписуйтесь на наш Telegram канал
У квітні Зеленський також скасовував призов на військову службу, що мав відбутися навесні 2022 року. Це рішення пов'язне з тим, що в кранїні триває мобілазація. З цієї причини громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років обмежені в праві виїжджати за межі державного кордону.
При цьому нещодавно в ОП повідомили, що українська влада не збирається оголошувати додаткову мобілізацію на тлі мобілізації, що проводиться в Росії.