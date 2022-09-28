Перенесення початку військового обліку жінок на жовтень 2023 року набуло чинності

Наказ Міністерства оборони №259 від 6 вересня, що передбачає відтермінування на один рік до 1 жовтня 2023 року початку строку обов'язкового взяття жінок певниз професій та спеціальностей на військовий облік, набув чинності.

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Як повідомила на своїй сторінці у Facebook депутат Верховної Ради від "Слуги народу" Роксолана Підласа, документ був опублікований в бюлетені "Офіційний вісник Україн" №74/1 ще 23 вересня.

"Щоб особисто пересвідчитись в цьому, завітала до міністра юстиції Дениса Малюськи. Офіційний вісник в мене в руках. Міністр юстиції поруч і підтвердив, що вісник справжній, а наказ зареєстрований в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів", - зазначила нардеп.

Вона звернула увагу корисувачів, що документ, опубліковано й у Всеукраїнській електронній системі правової інформації, але він доступний лише для авторизованих користувачів.

"Сподіваюсь найближчим часом Рада підтримає в другому читанні законопроект, який робить військовий облік жінок добровільним назавжди", - зазначила Підласа.

Нагадаємо, що питання мобілізації жінок в Україні набуло суспільної резонансу ще в червні, коли в Мережі з'явився документ за підписом начальника Генштабу ЗСУ про необхідність військкоматам подати списки жінок, що стоять на військовому обліку і провести мобілізацію.

Однак у Міноборони запевнили, що питання про мобілізацію жінок на сьогодні не стоїть. У липні в Генштабі також заявляли, що потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку немає, а наприкінці серпня Міноборони ініціювало законодавче закріплення добровільності постановки жінок на військовий облік. Відповідний законопроєкт було прийнято в першому читанні 21 вересня.