Жінок братимуть на військовий облік лише за їхньою згодою, — Генштаб

Генеральний штаб ЗС України дійшов висновку, що на сьогоднішній день немає потреби суттєво збільшувати кількість жінок на військовому обліку. Про це сказано у заяві Генштабу, опублікованій у Facebook.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Планувалося, що з 1 жовтня 2022 року жінки, які мають спеціальності, визначені у додатку 1 до наказу, братимуться на військовий облік військовозобов'язаних. В список таких професій входять фотографи, оператори, журналісти, перекладачі, піарники, муляри, теслярі, столяри, метеорологи, акушери, бібліотекарі та багато інших.

Генштаб розглянув пропозиції щодо внесення змін до цього наказу.

"Головним управлінням персоналу Генштабу ЗСУ опрацьовано пропозиції щодо взяття жінок на військовий облік військовозобов'язаних лише за їх згодою. Також пропонується розпочати проведення заходів щодо включення жінок до військового обліку не раніше ніж через місяць після завершення особливого періоду в державі", - повідомили про своє рішення у Генштабі.

Зазначається, що за час мобілізації з початку повномасштабного вторгнення РФ на військову службу призвали лише 1% жінок від загальної кількості мобілізованих. Цей факт дав зрозуміти, що ЗСУ не потребує мобілізації жінок.

При цьому залишається потреба в жінках-фахівцях з медицини, радіотехніки та харчових технологій, додали в Генштабі.

Раніше в Міноборони також зазначали, що мобілізація в Україні відбувається згідно з відповідним указом президента. При цьому питання про мобілізацію жінок у країні зараз не стоїть.

Заступник міністра оборони Ганна Маляр наголошувала, що "свідомість громадян дуже висока, тому мобілізація відбувається успішно".