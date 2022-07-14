Женщин будут брать на военный учет только с их согласия, — Генштаб

Генеральный штаб ВС Украины пришел к выводу, что на сегодняшний день нет необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете. Об этом сказано в заявлении Генштаба, опубликованном в Facebook.

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Планировалось, что с 1 октября 2022 года женщины, имеющие специальности, определенные в приложении 1 к приказу, будут браться на военный учет военнообязанных. В список таких профессий входят фотографы, операторы, журналисты, переводчики, пиарщики, каменщики, плотники, столяры, метеорологи, акушеры, библиотекари и многие другие.

Генштаб рассмотрел предложения по внесению изменений в этот приказ.

"Главным управлением персонала Генштаба ВСУ проработаны предложения по взятию женщин на военный учет военнообязанных только с их согласия. Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве", — сообщили о своем решении в Генштабе.

Отмечается, что за время мобилизации с начала полномасштабного вторжения РФ на военную службу призвали только 1% женщин от общего количества мобилизованных. Этот факт дал понять, что у ВСУ нет потребности в мобилизации женщин.

При этом остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям, отметили в Генштабе.

Ранее в Минобороны также отмечали, что мобилизация в Украине проходит согласно соответствующему указу президента. При этом вопрос о мобилизации женщин в стране сейчас не стоит.

Заместитель министра обороны Анна Маляр подчеркивала, что "сознательность граждан очень высокая, поэтому мобилизация проходит успешно".