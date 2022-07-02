В Киеве запустят производство военной формы для женщин

В столице Украине запускают проект Arm Women Now. Его цель — обеспечить каждую женщину-военнослужащую военной формой. Об этом сообщает горсовет Киева.

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В Украине в принципе нет женской военной формы. При этом в настоящее время страну защищают 50 тысяч женщин, из которых 3,5 тысячи – старшие офицеры.

Все они получают мужскую военную форму без учета женской физиологии. Почти 90% женщин вынуждены подшивать форму. Некоторые покупают амуницию за границей.

Arm Women Now поможет решить проблему женщин- военнослужащих. В Киеве будут шить форму с учетом особенностей физиологии.

Для начала производства организуют аукцион, чтобы собрать деньги.

"Лоты безвозмездно предоставляют известные украинские спортсмены, музыканты и публичные деятели, в частности, был с молотка пустили ледоруб, побывавший на вершинах самых высоких гор мира", — добавили в горсовете.

Отметим, что мобилизация в Украине проходит согласно соответствующему указу президента. При этом вопрос о мобилизации женщин в стране сейчас не стоит, сообщили в Минобороны.

При этом важно напомнить, что еще до полномасштабного вторжения РФ Минобороны заявило о расширении перечня профессий для постановки женщин на воинский учет. В нынешний список таких профессий входят фотографы, операторы, журналисты, переводчики, пиарщики, каменщики, плотники, столяры, метеорологи, акушеры, библиотекари и многие другие.

Однако законодательством не предусмотрен обязательный призов женщин во время мобилизации. Женщины могут быть мобилизированы только добровольно.