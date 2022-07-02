У Києві запустять виробництво військової форми для жінок

У столиці України запускають проект Arm Women Now. Його мета – забезпечити кожну жінку-військовослужбовицю військовою формою. Про це повідомляє міськрада Києва.

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В Україні взагалі немає жіночої військової форми. При цьому зараз країну захищають 50 тисяч жінок, з яких 3,5 тисячі – старші офіцери.

Усі вони отримують чоловічу військову форму без урахування жіночої фізіології. Майже 90% жінок змушені підшивати форму. Дехто купує амуніцію за кордоном.

Arm Women Now допоможе вирішити проблему жінок-військовослужбовців. У Києві шитимуть форму з урахуванням особливостей фізіології.

Для початку виробництва організують аукціон, щоби зібрати гроші.

"Лоти безоплатно надають відомі українські спортсмени, музиканти та публічні діячі, зокрема було випущено з молотка льодоруб, який побував на вершинах найвищих гір світу", - додали в міськраді.

Зазначимо, що мобілізація в Україні відбувається згідно з відповідним указом президента. При цьому питання про мобілізацію жінок у країні зараз не стоїть, повідомили у Міноборони.

При цьому важливо нагадати, що до повномасштабного вторгнення РФ Міноборони заявило про розширення переліку професій для постановки жінок на військовий облік. До цього списку таких професій входять фотографи, оператори, журналісти, перекладачі, піарники, муляри, теслярі, столяри, метеорологи, акушери, бібліотекарі та багато інших.

Проте законодавством не передбачено обов'язкового призу жінок під час мобілізації. Жінки можуть бути мобілізовані лише добровільно.