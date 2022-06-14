Питання про мобілізацію жінок на сьогодні не стоїть, - Міноборони

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що мобілізація в Україні відбувається згідно з відповідним указом президента. При цьому питання про мобілізацію жінок у країні зараз не стоїть.

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Про це Маляр повідомила 14 червня в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що в указі президента про мобілізацію прописано планову кількість людей, яких потрібно мобілізувати.

"Є певна цифра, яку встановлює президент для головнокомандувача, скільки потрібно мобілізувати громадян. Звідки вона береться? Вона розраховується генеральним штабом і головнокомандувачем за їхніми оборонними задумами і планами, скільки потрібно людей, щоб здійснювати ці задуми", - резюмувала представниця міноборони.

Вона зазначила, що зараз мобілізація йде згідно з планом, проте спрогнозувати точну кількість мобілізованих складно, бо це залежить від ситуації на фронті.

Нагадаємо, ще до повномасштабного вторгнення РФ Міноборони заявило про розширення переліку професій для постановки жінок на військовий облік. До цього списку таких професій входять фотографи, оператори, журналісти, перекладачі, піарники, муляри, теслярі, столяри, метеорологи, акушери, бібліотекарі та багато інших.

При цьому важливо зазначити, що законодавство не передбачає обов'язковий призов жінок під час мобілізації. Жінки можуть бути мобілізовані лише добровільно.

Крім того, за словами Маляр, "свідомість громадян є дуже високою, тому мобілізація проходить успішно".