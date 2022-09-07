Офіційно: військовий облік для жінок перенесли на 1 жовтня 2023 року

Міністерство оборони України в межах повноважень підготувало наказ, яким вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік — до 1 жовтня 2023 року.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Відповідний наказ 6 вересня підписав міністр оборони Олексій Резніков, повідомила 7 вересня пресслужба Міноброни.

Зазначаємо, що наказ не вносить зміни до законодавства, при цьому норма про обов’язкову постановку жінок на військовий облік регулюється саме законом.

"Ми ж, в межах своїх повноважень, можемо лише відтермінувати строки. Тож, ще на рік - до 01 жовтня 2023, їх відтерміновано, а за цей час парламентарі зможуть на законодавчому рівні встановити, що військовий облік жінок відповідних професій/спеціальностей є виключно добровільним. Робота в комітеті Верховної Ради активно продовжується. Тому, ніякої паніки і зради. Ніяких обмежень для жінок не існує", — пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, коли Верховна Рада прийме зміни до законодавства, які запровадять в Україні добровільне взяття на військовий облік жінок, необхідності знов і знов відтерміновувати строки наказами Міноборони більше не буде.

В свою чергу Генштаб опираючись на власний досвід заявив, що на сьогодні в державі немає гострої потреби збільшувати кількість жінок на військовому обліку.

Нагадаємо, питання мобілізації жінок в Україні набуло актуальносты у червні 2022 року, коли в ЗМІ почали публікувати документ за підписом начальника Генштабу ЗС про необхідність військкоматам подати списки жінок, що стоять на військовому обліку і провести мобілізацію.

Згодом у Міноборони заявили, що питання про мобілізацію жінок на сьогодні не стоїть.