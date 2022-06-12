Центр протидії дезінформації спростував інформацію про мобілізацію жінок до ЗСУ 

Низка проросійських Telegram-каналів поширюють фото документа, нібито підписаного Начальником Генштабу ЗСУ, в якому йдеться про те, що територіальним центрам комплектування необхідно подати списки жінок, що стоять на військовому обліку і провести мобілізацію. У центрі протидії дезінформації спростували цей фейк.

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Про це повідомляє прес-служба ЦПД.

Зазначається, що дана інформація не відповідає дійсності, а сам документ є фейковим.

"Рядом проросійських Telegram-каналів поширено фото документа, нібито підписаного Начальником Генштабу ЗСУ С.Шапталою, в якому йдеться про те, що територіальним центрам комплектування необхідно "до 15.06.2022 року підготувати списки жінок, що стоять на військовому обліку … і провести мобілізаційні заходи, а до 31.06.2022 року організувати заходи для постановки на військовий облік жінок у віці від 18 до 60 років", - йдеться у повідомленні.

За словами начальника Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олега Гончарука, зараз немає потреби для обов’язкового призову на військову службу жінок.

У центрі протидії дезінформації наголосили, що поширюваний фейк розрахований на "внутрішнього" споживача та має на меті створення осередків соціальної нестабільності в окремих регіонах України.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала за продовження терміну дії воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів – до 23 серпня. Зокрема, РФ збирається мобілізувати в Криму військових, які зрадили Україну у 2014 році.