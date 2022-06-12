Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о мобилизации женщин в ВСУ

Ряд пророссийских Telegram-каналов распространяют фото документа, якобы подписанного Начальником Генштаба ВСУ, в котором говорится, что территориальным центрам комплектования необходимо предоставить списки стоящих на военном учете женщин и провести мобилизацию. В центре противодействия дезинформации опровергли этот фейк.

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Об этом сообщает пресс-служба ЦПД.

Отмечается, что данная информация не соответствует действительности, а сам документ фейковый.

"Рядом пророссийских Telegram-каналов распространено фото документа, якобы подписанного Начальником Генштаба ВСУ С. Шапталой, в котором говорится, что территориальным центрам комплектования необходимо "до 15.06.2022 года подготовить списки женщин, стоящих на военном учете... и провести мобилизацию, а до 31.06.2022 года организовать мероприятия по постановке на военный учет женщин в возрасте от 18 до 60 лет", - говорится в сообщении.

По словам начальника Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Олега Гончарука, сейчас нет необходимости обязательного призыва на военную службу женщин.

В центре противодействия дезинформации отметили, что распространяемый фейк рассчитан на "внутреннего" потребителя и преследует цель создания центров социальной нестабильности в отдельных регионах Украины.

Напомним, Верховная Рада проголосовала за продление срока действия военного положения и мобилизации в Украине на 90 дней – до 23 августа. В частности, РФ собирается мобилизовать в Крыму военных, предавших Украину в 2014 году.