Верховна Рада продовжила військовий стан та мобілізацію в Україні на 90 днів – до 23 серпня

Верховна Рада проголосувала за продовження терміну дії воєнного стану та мобілізації в Україні на 90 днів – до 23 серпня.

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Відповідні ухвали прийняті на засіданні 22 травня, повідомляє прес-служба парламенту.

За законопроект про продовження воєнного стану проголосували 300 народних депутатів.

Згідно з указом президента від 18 квітня 2022 року військовий стан в Україні діє до 25 травня, таким чином його продовжили на 90 днів – до 23 серпня.

Також депутати підтримали законопроект №7390 "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації", який вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський 18 травня.

Загальну мобілізацію указом президента Володимира Зеленського оголошено з початком повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

Мотивом такого рішення стало продовження широкомасштабної збройної агресії проти України.

Зазначимо, радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає чесним пропозиція президента продовжити військовий стан на 90 днів - До кінця літа. На його переконання, "щоразу" продовжувати військовий стан на 30 днів – це давати хибні надії українцям.

"Мені цілком зрозуміло, що до осені ця війна навряд чи закінчиться", - заявив Арестович.

Нагадаємо, згідно із Законом про правовий режим військового стану, військовий стан передбачає можливість, зокрема, запровадження комендантської години та пропускного режиму, заборони проведення масових заходів, перевірки речей та документів, конфіскації майна для потреб оборони з компенсацією власникам, порушення права на таємницю листування та телефонних розмов тощо.