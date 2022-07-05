У Генштабі пояснили необхідність отримання довідки для виїзду військовозобов'язаних

У воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У випадку, якщо необхідно залишити місце проживання або перебування, потрібно отримати дозвіл у територіальному центрі, який видається на строк від 30 діб до року.

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Таке роз'яснення опубліковано на сторінці Генштабу у Facebook.

"Норма Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", який діє з 1992 року, передбачає, що у воєнний час забороняється виїзд призовників, військовозобов'язаних та резервістів з місця проживання без дозволу керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. переміщених осіб Генеральним штабом Збройних Сил України розроблено Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку в ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час. Дозвіл видається від 30 діб до року", - йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що розглядається додаткове нормування питань переміщення осіб, які систематично перетинають адміністративні кордони у зв'язку зі службовою чи особистою необхідністю.

Нагадаємо, що в Україні можуть запровадити схожу із ізраїльською модель призову на термінову службу в рамках реформ безпеки.