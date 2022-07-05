В Генштабе объяснили необходимость получения справки для выезда военнообязанных

В военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки. В случае, если необходимо покинуть место проживания или пребывания, нужно получить разрешение в территориальном центре, которое выдается на срок от 30 суток до года.

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Такое разъяснение опубликовано на странице Генштаба в Facebook.

"Норма Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", который действует с 1992 года, предусматривает, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без разрешения руководителя соответствующего территориального центра комплектования и социальной поддержки. В целях упорядочения учета перемещенных лиц Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины разработан Порядок предоставления разрешения гражданам Украины, состоящим на воинском учете в ТЦК и СП, на выезд за пределы места жительства (пребывания) с момента объявления мобилизации и в военное время. Разрешение выдается от 30 суток до года", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что рассматривается дополнительное нормирование вопросов перемещения лиц, систематически пересекающих административные границы в связи со служебной или личной необходимостью.

Напомним, что в Украине могут ввести схожую с израильской модель призыва на срочную службу в рамках реформ безопасности.