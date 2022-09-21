Рада взяла за основу законопроєкт щодо добровільного військового обліку жінок

Верховна Рада України на засіданні 21 вересня підтримала в першому читанні законопроєкт №6482 щодо добровільного військового обліку жінок.

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За проголосували 267 депутатів, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

В схваленій редакції документу сказано, що жінки, які мають професію, яка споріднена з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних. При цьому жінка має виявити бажання стати на облік.

"Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних", — уточнюється в пояснювальній записці.

Нагадаємо, питання мобілізації жінок в Україні набуло актуальносты у червні 2022 року, коли в ЗМІ почали публікувати документ за підписом начальника Генштабу ЗС про необхідність військкоматам подати списки жінок, що стоять на військовому обліку і провести мобілізацію.

На початку вересня Міністерство оборони України своїм наказом вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік — до 1 жовтня 2023 року.

При цьому наказ не вносить зміни до законодавства, при цьому норма про обов’язкову постановку жінок на військовий облік регулюється саме законом. Тому відповідні зміни до закону має ухвалити Рада.