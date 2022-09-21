Рада взяла за основу законопроект о добровольном военном учете женщин

Верховная Рада Украины на заседании 21 сентября поддержала в первом чтении законопроект №6482 о добровольном военном учете женщин.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

За проголосовало 267 депутатов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

В одобренной редакции документа сказано, что женщины, имеющие профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, могут быть взяты на военный учет военнообязанных. При этом женщина должна изъявить желание встать на учет.

"Женщины, имеющие специальность и/или профессию, родственную медицинской деятельности, берутся на военный учет военнообязанных", — уточняется в пояснительной записке.

Напомним, вопрос мобилизации женщин в Украине приобрел актуальность в июне 2022 года, когда в СМИ начали публиковать документ за подписью начальника Генштаба ВС о необходимости военкоматов подать списки женщин, стоящих на военном учете и провести мобилизацию.

В начале сентября Министерство обороны Украины своим приказом в очередной раз отсрочило сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год - до 1 октября 2023 года.

При этом приказ не вносит изменения в законодательство, норма об обязательной постановке женщин на военный учет регулируется именно законом. Поэтому соответствующие изменения в закон должен быть принят Радой.