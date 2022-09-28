Перенос начала военного учета женщин на октябрь 2023 года вступил в силу

Приказ Министерства обороны №259 от 6 сентября, предусматривающий отсрочку на один год до 1 октября 2023 года начала срока обязательного взятия женщин определенных профессий и специальностей на военный учет, вступил в силу.

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Как сообщила на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, документ был опубликован в бюллетене "Официальный вестник Украины" №74/1 еще 23 сентября.

"Чтобы лично убедиться в этом, посетила министра юстиции Дениса Малюськи. Официальный вестник у меня в руках. Министр юстиции рядом и подтвердил, что вестник настоящий, а приказ зарегистрирован в Едином государственном реестре нормативно-правовых актов", - отметила нардеп.

Она обратила внимание пользователей, что документ опубликован и во Всеукраинской электронной системе правовой информации, но он доступен только для авторизованных пользователей.

"Надеюсь в ближайшее время Рада поддержит во втором чтении законопроект, который делает военный учет женщин навсегда добровольным", - отметила Пидласа.

Напомним, что вопрос мобилизации женщин в Украине приобрел общественный резонанс еще в июне, когда в Сети появился документ за подписью начальника Генштаба ВСУ о необходимости военкоматов подать списки стоящих на военном учете женщин и провести мобилизацию.

Однако в Минобороны заверили, что вопрос о мобилизации женщин на сегодняшний день не стоит. В июле в Генштабе также заявляли, что потребности существенно увеличивать количество женщин на военном учете нет, а в конце августа Минобороны инициировало законодательное закрепление добровольности постановки женщин на военный учет. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении 21 сентября.