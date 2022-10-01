Президент Владимир Зеленский отменил осенний призыв на срочную военную службу и отложил осеннюю демобилизацию. Соответствующий указ главы государства №678 от 30 сентября опубликовал Офис Президента.

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Этим указом Зеленский внес изменения в указ № 687 от 29 декабря 2021 года об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы и сроки проведения очередных призывов на срочную военную службу в 2022 году.

Так, в октябре-декабре в Украине не будут проводить призывную кампанию, а увольнение в запас военнослужащих отложено на срок "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Указ Президента Украины вступает в силу с дня опубликования.

В апреле Зеленский также отменял призыв на военную службу, который должен был состояться весной 2022 года. Это решение связано с тем, что в стране идет мобилизация. По этой причине граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет ограничены в праве выезжать за пределы государственной границы.

При этом недавно в ОП сообщили, что украинские власти не собираются объявлять дополнительную мобилизацию на фоне проводимой в России мобилизации.