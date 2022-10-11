В Раде предлагают освобождать от мобилизации воспитателей в детских садах

Депутаты зарегистрировали в Верховной раде Украины законопроект, предлагающий освободить от мобилизации педагогических работников заведений дошкольного и внешкольного образования.

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Документ опубликован на сайте парламента .

Согласно законопроекту о внесении изменений в статью 23 Закона Украины "По мобилизационной подготовке и мобилизации", такое право предлагают предоставлять педагогическим работникам, работающим в учреждениях дошкольного и внешкольного образования по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.



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Отмечается, что сейчас освобождаются от мобилизации педагогические работники, работающие в учреждениях высшего, профессионального и общего среднего образования. Авторы законопроекта считают, что непредоставление права на отсрочку от призыва на военную службу при мобилизации педагогическим работникам заведений дошкольного и внешкольного образования является дискриминацией.

"Согласно статистическим исследованиям, среди педагогических работников учебных заведений преобладают женщины (около 90%), мужчины на этих должностях находятся в меньшинстве. Поэтому вопрос сохранения мужчин на должностях педагогических работников в учреждениях дошкольного и внешкольного образования сегодня актуален, ведь при существующем неравном балансе двух полов среди работников образования и так трудно обеспечить гармоничное развитие детей" , - говорится в тексте пояснительной записки к законопроекту.

Ранее президент Владимир Зеленский упразднил осенний призыв на срочную военную службу и отложил осеннюю демобилизацию. Это решение связано с тем, что в стране идет мобилизация. По этой причине граждане Украины мужского пола от 18 до 60 лет ограничены в праве выезжать за пределы государственной границы.

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