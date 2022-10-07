Рада підтримала запровадження добровільного порядку взяття жінок на військовий облік

Верховна Рада на засіданні 7 жовтня прийняла в другому читанні та в цілому законопроєкт № 6482 про добровільний порядок взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних. "За" проголосували 297 нардепів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з документом, жінки, які мають професію, яка споріднена з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних. При цьому жінка має виявити бажання стати на облік.

Але залишилась норма про медичних працівників. Законопроєкт передбачає, що жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов'язани".

Нагадаємо, питання мобілізації жінок в Україні набуло актуальносты у червні 2022 року, коли в ЗМІ почали публікувати документ за підписом начальника Генштабу ЗС про необхідність військкоматам подати списки жінок, що стоять на військовому обліку і провести мобілізацію.

На початку вересня Міністерство оборони України своїм наказом вчергове відтермінувало строки взяття жінок відповідних професій/спеціальностей на військовий облік ще на рік — до 1 жовтня 2023 року.

При цьому наказ не вносить зміни до законодавства, при цьому норма про обов’язкову постановку жінок на військовий облік регулюється саме законом. Тому відповідні зміни до закону має ухвалити Рада.