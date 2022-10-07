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Общество
Дата публикации

Рада поддержала введение добровольного порядка взятия женщин на военный учет

Рада поддержала введение добровольного порядка взятия женщин на военный учет

Верховная Рада на заседании 7 октября приняла во втором чтении и в целом законопроект № 6482 о добровольном порядке взятия женщин на военный учет военнообязанных. "За" проголосовали 297 нардепов.

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Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Согласно документу, женщины, имеющие профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности, определенной в перечне, утвержденном Министерством обороны Украины, и пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, могут быть взяты на военный учет ных. При этом женщина должна изъявить желание встать на учет.

Но осталась норма о медицинских работниках. Законопроект предусматривает, что женщины, которые пригодны к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту и закончили профессиональное (профессионально-техническое), профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на военный учет военнообязанные" .

Напомним, вопрос мобилизации женщин в Украине приобрел актуальность в июне 2022 года, когда в СМИ начали публиковать документ за подписью начальника Генштаба ВС о необходимости военкоматов подать списки женщин, стоящих на военном учете и провести мобилизацию.

В начале сентября Министерство обороны Украины своим приказом в очередной раз.   отсрочило   сроки взятия женщин соответствующих профессий/специальностей на военный учет еще на год – до 1 октября 2023 года.

При этом приказ не вносит изменения в законодательство, норма об обязательной постановке женщин на военный учет регулируется именно законом. Поэтому соответствующие изменения в закон должен быть принят Радой.

Автор:
Вита Молодан