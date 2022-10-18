В Украине отменили призыв на срочную службу во время военного положения

Верховная Рада Украины на заседании 18 октября приняла за основу и в целом законопроект №8109 об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий, отменяющего призыв на срочную службу во время военного положения в стране.

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Об этом сообщил у себя в Telegram-канале член фракции " Голос " Ярослав Железняк.

Документ поддержали 318 народных избранников.

При этом законопроект предусматривает создание призывных комиссий для рассмотрения вопросов организации медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете.

Согласно нормам закона, такие комиссии займутся организацией и проведением медицинского осмотра лиц, которые находятся на военном учете призывников и достигли 27-летнего возраста; взятием их на военный учет военнообязанных или исключение из военного учета.

Комиссии также будут заниматься направлением призывников, которые захотели вступить в высшие военные учебные заведения или военные учебные подразделения учреждений высшего образования для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или принятия решения об отказе в таком направлении.

Ранее Президент Владимир Зеленский упразднил осенний призыв на срочную военную службу и отложил осеннюю демобилизацию.

В апреле Зеленский также отменял призыв на военную службу, который должен был состояться весной 2022 года. Это решение связано с тем, что в стране идет мобилизация. По этой причине граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет ограничены в праве уезжать за пределы государственной границы.

При этом в ОП сообщили, что украинские власти не собираются объявлять дополнительную мобилизацию на фоне проводимой в России мобилизации.