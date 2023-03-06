Мобілізаційний план ще навіть не завершений. Резніков розповів про потреби ЗСУ у резервах

Мобілізаційний план, який був оголошений з моменту імплементації Верховною Радою указу президента про введення воєнного стану, ще навіть не завершений.

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Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю Liga.net.

"У Генштаба є потреба. Він чітко знає необхідну кількість водіїв, стрільців, операторів, артилеристів, снайперів. Генштаб визначає завдання воєнкомам: план та категорії фахівців. Міноборони лише здійснює контроль", - зазначив міністр.

За його словами, українці 30 років жили в парадигмі, що на нашу країну ніхто не нападе, а для багатьох "вищих учбових закладів військова кафедра була формальністю.

"Я переконаний, що нам треба готуватись до зміни в правовому плані та в культурі поведінки нашої нації після перемоги. На жаль, фізично ворожа країна, яка є нашим сусідом, не полетить в космос. Навіть з усіма витворами Ілона Маска. І вона буде мріяти про реванш. Тому єдина запорука неповторення такого вторгнення – це потужний сектор сил безпеки та оборони, а також зрозуміла концепція армії резервістів. В такий спосіб живе Швейцарія", - наголосив Резніков.

Він переконаний, що культура військової професії має стати трендом. Крім того міністр допускає, що строкова служба в Україні більше не потрібна.

"Але кожна молода людина в 18 років починає проходити спеціальні курси підготовки: медицина, стрільба, окопи, злагодження. Далі навчається на кого хоче, але раз на рік проходить місячні курси за спеціалізацією. Хочеш бути кулеметником – розвивайся як кулеметник. Хочеш бути оператором дронів – давай", - зазначив Резніков.

Він додав, що в Україні мають працювати тири, щоб всі українці вміли вправно користуватись вогнепальною зброєю.

Крім того, на думку міністра оборони, потрібно завершити реформу, і офіційно зареєстрована вогнепальна зброя має бути у населення з проходженням перевірок у психіатра, нарколога та правоохоронних органах.

Зазначимо, у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт щодо мінімальних термінів підготовки мобілізованих перед відправкою на фронт. Депутати пропонють прописати, що мобілізовані можуть бути направлені у зону бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менш як трьох місяців підготовки за відповідною спеціальністю.