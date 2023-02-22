В Раді пропонують встановити мінімальні терміни підготовки мобілізованих перед відправкою на фронт

Депутат Верховної Ради Георгій Мазурашу ("Слуга народу") пропонує парламенту встановити мінімальні терміни підготовки мобілізованих перед відправкою на фронт. Про це йдеться у законопроекті №9050, внесеному 22 лютого.

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Він передбачає відповідні зміни до статті 39 закону про військовий обов'язок і військову службу, яка стосується призову на військову службу під час мобілізації.

Так, пропонується прописати, що мобілізовані, які до мобілізації не мали досвіду проходження військової служби або навчальних зборів за відповідною військово-обліковою спеціальністю, можуть бути направлені у зону бойових дій та допущені до виконання бойових завдань після не менш як трьох місяців підготовки за відповідною спеціальністю.

В свою чергу щодо мобілізованих, які протягом останніх п’яти років до мобілізації не мали досвіду військової служби або зборів за відповідною спеціальністю, пропонується встановити тривалість такого строку не менше місяця. При цьому нардеп хоче дозволити направляти обидві категорі на війну швидше, якщо ті дадуть на це добровільну письмову згоду.

У пояснювальній записці до законопроекту він вказує, що після початку повномасштабної російської агресії проти України "є немало сигналів" про те, що мобілізованих, які не мають жодного досвіду військової служби або служили в армії давно доволі швидко направляють у військові підрозділи, які перебувають у зоні бойових дій.

Внаслідок цього непідготовлені новобранці нерідко стають простими "мішенями" для ворога і, відповідно, гинуть чи отримують поранення, яких можна було б уникнути при мудрішому підході до мобілізації та розпорядження мобілізованими. Мазурашу навів останній резонансний випадок з загиблим мешканцем Тернополя Богданом Покітком, який до цього ніколи не служив в армії.

"Великого резонансу в суспільстві набула трагічна ситуація, яка сталась з мешканцем Тернополя, якого мобілізували, вручивши повістку на вулиці. Незабаром він, не маючи військового досвіду, вже був у зоні бойових дій, де загинув через місяць після вручення повістки", - нагадує нардеп.

Нагадаємо, що на скандал відреагували в Тернопільському обласному ТЦК, закликавши дочекатися результатів службової перевірки, яка має встановити "відповідальних за підготовку та навчання особового складу". Натомість там заявили, що випадок Покітка не є системним, а командування військових частин "приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їх життя і життя тих, хто поруч".