Вручення повісток на вулиці: для пояснень резонансних випадків у Раду викликали відповідальних за мобілізацію

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки має намір заслухати доповіді відповідальних за мобілізаційні заходи в Україні щодо практики вручення повісток людям на вулиці. Про це повідомив в інтерв‘ю "Укрінформу" член комітету, представник президента у парламенті Федір Веніславський ("Слуга народу").

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"На жаль, є мобілізаційні методи, які нас, членів комітету, не задовольняють. Наступного тижня ми ініціювали засідання комітету, де заслухаємо керівників на рівні Збройних сил України, які відповідають за мобілізаційні заходи, щодо резонансних випадків, коли представники військових комісаріатів вручають повістки буквально на вулиці, іноді завдаючи тілесних ушкоджень громадянам", – додав парламентарій.

За словами Веніславського, це "неправильний механізм". Більш того, він повідомив, що й одному з його колег по комітету також вручили повістку просто на площі. За оцінкою представника президента, це свідчить про те, що "триває не зовсім кваліфікована процедура".

Він зауважив, що за результатами засідання комітету буде надано рекомендації Кабінету міністрів щодо визначення чітких меж, в яких представники військових комісаріатів можуть діяти, а в яких – не можуть.

Зазначимо також, що напередодні у соцмережах після повідомлення мера Тернополя Сергія Надала про загибель на Донеччині мешканця міста Богдана Покітко розповсюдилася інформація, що він був призваний лише у другій половині січня, будучи доставленим до територіального центру комплектування прямо з зупинки міського транспорту, 12 лютого відправлений на фронт без підготовки та взагалі не маючи жодного військового досвіду, а вже 16 лютого загинув.

В неділю скандал прокоментував Тернопільський обласний ТЦК, закликавши дочекатися результатів службової перевірки, яка має встановити "відповідальних за підготовку та навчання особового складу". Натомість там заявили, що випадок Покітка не є системним, а командування військових частин "приділяє велику увагу навченості воїнів, оскільки це запорука збереження їх життя і життя тих, хто поруч".

Нагадаємо також, що перед цим в оперативному командуванні "Південь" Сухопутних військ ЗСУ заявили, що отримання повістки зовсім не означає, що людину мобілізують і тим більше відправлять на фронт.