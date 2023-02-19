Вручение повесток на улице: для объяснения резонансных случаев в Раду вызвали ответственных за мобилизацию

Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки намерен заслушать доклады ответственных за мобилизационные мероприятия относительно практики вручения повесток людям на улице. Об этом сообщил в интервью "Укринформу" член комитета, представитель президента в парламенте Федор Вениславский ("Слуга народа").

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"К сожалению, есть мобилизационные методы, которые нас, членов комитета, не удовлетворяют. На следующей неделе мы инициировали заседание комитета, где заслушаем руководителей на уровне Вооруженных сил Украины, отвечающих за мобилизационные мероприятия, относительно резонансных случаев, когда представители военных комиссариатов вручают повестки буквально на улице, иногда нанося телесные повреждения гражданам", – добавил парламентарий.

По словам Вениславского, это "неправильный механизм". Более того, он сообщил, что и одному из его коллег по комитету также вручили повестку прямо на площади. По оценке представителя президента, это свидетельствует о том, что "проходит не совсем квалифицированная процедура".

Он отметил, что по результатам заседания комитета будут даны рекомендации Кабинету министров по определению четких границ, в которых представители военных комиссариатов могут действовать, а в которых – не могут.

Отметим также, что накануне в соцсетях после сообщения мэра Тернополя Сергея Надала о гибели в Донецкой области жителя города Богдана Покитко распространилась информация, что он был призван лишь во второй половине января, будучи доставленным в территориальный центр комплектования прямо с остановки городского транспорта, 12 февраля отправлен на фронт без подготовки и вообще не имея какого-либо военного опыта, а уже 16 февраля погиб.

В воскресенье скандал прокомментировал Тернопольский областной ТЦК, призвав дождаться результатов служебной проверки, которая должна установить "ответственных за подготовку и обучение личного состава". Там заявили, что случай Покитко не является системным, а командование воинских частей "уделяет большое внимание обученности воинов, поскольку это залог сохранения их жизни и жизни рядом".

Напомним также, что перед этим в оперативном командовании "Юг" Сухопутных войск ВСУ заявили, что получение повестки вовсе не означает, что человека мобилизуют и тем более отправят на фронт.