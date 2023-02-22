В Раде предлагают установить минимальные сроки подготовки мобилизованных перед отправкой на фронт

Депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу ("Слуга народа") предлагает парламенту установить минимальные сроки подготовки мобилизованных перед отправкой на фронт. Об этом говорится в законопроекте №9050, внесенном 22 февраля.

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Он предусматривает соответствующие изменения в статью 39 закона о воинской обязанности и военной службе, касающейся призыва на военную службу во время мобилизации.

Так, предлагается прописать, что мобилизованные, которые до мобилизации не имели опыта прохождения военной службы или учебных сборов по соответствующей военно-учетной специальности, могут быть направлены в зону боевых действий и допущены к выполнению боевых задач после не менее чем трех месяцев подготовки по соответствующей специальности.

В свою очередь, в отношении мобилизованных, которые за последние пять лет до мобилизации не имели опыта военной службы или сборов по соответствующей специальности, предлагается установить продолжительность такого срока не менее месяца. При этом нардеп хочет разрешить направлять обе категории на войну быстрее, если те дадут на это добровольное письменное согласие.

В пояснительной записке к законопроекту он указывает, что после начала полномасштабной российской агрессии против Украины "есть немало сигналов" о том, что мобилизованных, не имеющих никакого опыта военной службы или служивших в армии давно, довольно быстро направляют в находящиеся в зоне боевых действий подразделения.

В результате этого неподготовленные новобранцы нередко становятся простыми "мишенями" для врага и, соответственно, погибают или получают ранения, которых можно было бы избежать при более мудром подходе к мобилизации и распоряжению мобилизованными. Мазурашу привел в пример последний резонансный случай с погибшим жителем Тернополя Богданом Покотко, до этого никогда не служившим в армии.

"Большой резонанс в обществе получила трагическая ситуация, которая произошла с жителем Тернополя, которого мобилизовали, вручив повестку на улице. Вскоре он, не имея военного опыта, уже был в зоне боевых действий, где погиб через месяц после вручения повестки", - напоминает нардеп.

Напомним, что на скандал отреагировали в Тернопольском областном ТЦК, призвав дождаться результатов служебной проверки, которая должна установить "ответственных за подготовку и обучение личного состава". Там заявили, что случай Покотко не является системным, а командование воинских частей "уделяет большое внимание обученности воинов, поскольку это залог сохранения их жизни и жизни рядом".