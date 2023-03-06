Мобилизационный план еще не завершен. Резников рассказал о потребностях ВСУ в резервах

Мобилизационный план, объявленный с момента имплементации Верховной Радой указа президента о введении военного положения, еще даже не завершен.

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Об этом заявил министр обороны Алексей Резников в интервью Liga.net.

"У Генштаба есть потребность. Он четко знает необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов. Генштаб определяет задачи военкомам: план и категории специалистов. Минобороны только осуществляет контроль", - отметил министр.

По его словам, украинцы 30 лет жили в парадигме, что на нашу страну никто не нападет, а для многих высших учебных заведений военная кафедра была формальностью.

"Я убежден, что нам нужно готовиться к изменению в правовом плане и в культуре поведения нашей нации после победы. К сожалению, физически враждебная страна, которая является нашим соседом, не полетит в космос. Даже со всеми произведениями Илона Маска. И она будет мечтать о реванше. Поэтому единственный залог неповторения такого вторжения – это мощный сектор сил безопасности и обороны, а также понятная концепция армии резервистов. Таким образом живет Швейцария", - подчеркнул Резников.

Он убежден, что культура военной профессии должна стать трендом. Кроме того, министр допускает, что срочная служба в Украине больше не нужна.

"Но каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаженные. Дальше учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Хочешь быть пулеметчиком – развивайся как пулеметчик – давай", - отметил Резников.

Он добавил, что в Украине должны работать тиры, чтобы все украинцы умели ловко пользоваться огнестрельным оружием.

Кроме того, по мнению министра обороны, нужно завершить реформу, и официально зарегистрированное огнестрельное оружие должно быть у населения с прохождением проверок у психиатра, нарколога и правоохранительных органов.

Отметим, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект по минимальным срокам подготовки мобилизованных перед отправкой на фронт. Депутаты предлагают прописать, что мобилизованные могут быть направлены в зону боевых действий и допущены к выполнению боевых задач после не менее трех месяцев подготовки по соответствующей специальности.